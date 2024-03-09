«Он разрушил многие сомнения»: 90 лет назад родился Юрий Гагарин

Сегодня ровно 90 лет со дня рождения человека, которого, без преувеличения, знает каждый житель планеты. Юрий Гагарин стал первым из людей, кто смог увидеть Землю из космоса и открыл эту дорогу остальным.

Тягу к звездам у легендарного летчика не отняли ни ужасы нацистской оккупации Смоленской области, где он родился и жил, ни трудности послевоенной жизни. Более того, как рассказывают его близкие и знакомые, уже тогда Гагарин научился радоваться даже самым незначительным вещам и воспитал в себе качества, без которых его полет был бы невозможен.

Судьбу будущего первого космонавта предопределил обычный областной аэроклуб. Всего за два года Гагарин выполнил почти 200 полетов и окончил курс подготовки с отличием. Также с отличием он завершил обучение в военно-авиационном училище.

Это позволяло выпускнику выбрать место службы, но и тут Гагарин пошел по самому сложному пути и попросился в Заполярье, где летал и в ночное время и при любой погоде. Дальше - долгая и тяжелая подготовка в отряде космонавтов, его знаменитое «Поехали!» и незабываемая улыбка.

«Если представить, что мне выдался шанс встретиться с Гагариным, я бы, конечно, попросил его рассказать о своем полете и о подготовке к нему. И поделился бы с ним своими впечатлениями о полете в космос. И обязательно бы взял автограф и сфотографировался с ним», - поделился летчик-космонавт, командир отряда космонавтов Роскосмоса, Герой России Олег Кононенко.

Он отметил, что самые яркие эмоции у него вызывает ощущение невесомости и вида Земли в иллюминаторах станции. Это то, что производит на него впечатление каждый раз.

Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Светлана Савицкая объяснила, что у многих были сомнения, может ли человек летать в космос, может ли находится на орбите.

«Он коротким полетом, всего один виток, разрушил многие сомнения у тех, кто отправлял его туда. В этом его огромная заслуга», - сказала она.

Ранее замначальника Центра организации и контроля испытаний ракетно-космической техники космического центра «Южный» Николай Кузнецов показал «Звезде» комнату, где Гагарин ночевал перед полетом в космос.