Испытатель Кузнецов показал комнату, где Гагарин ночевал перед полетом в космос

Перед полетом первый космонавт ночевал в домике на «Площадке №2» со своим дублером и доктором.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В 30 километрах от города Байконур находится «Площадка №2» - жилая зона. Именно здесь ночевал Юрий Гагарин перед полетом в космос. Замначальника Центра организации и контроля испытаний ракетно-космической техники космического центра «Южный» Николай Кузнецов показал «Военной приемке» домик первого космонавта.

«В этом домике в ночь перед пуском ночевал первый космонавт планеты Юрий Алексеевич Гагарин и дублер Герман Степанович Титов, а также доктор», -рассказал Кузнецов.

Космонавты ночевали в скромных условиях - простенький стол, два кресла, комод с радиолой, две кровати. Обычная кафельная ванная, ровно такая же, как во многих советских квартирах.

«По данным тех лет Гагарин спокойно спал, Титов тоже, спокойно себя вели, выспались и нормально утром поехали на стартовый комплекс», - отметил Кузнецов.

Рядом с домиком Гагарина находится другой - в нем жил и работал Сергей Королев. Такой же рабочий аскетизм - только телефон выдает статус хозяина. У конструктора имелась «правительственная связь» - телефон, с которого Королев мог дозвониться напрямую в Кремль.

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