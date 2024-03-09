Горемыкин наградил волонтеров, активно помогающих участникам спецоперации

В Центральном Доме Российской Армии наградили общественных активистов, оказывающих поддержку Вооруженным силам Российской Федерации. С наиболее активными волонтерами встретился замминистра обороны Виктор Горемыкин.

От лица военного ведомства он поблагодарил собравшихся за бескорыстное служение Родине и помощь российскому воинству.

«Наши воины, наши герои чувствуют эту поддержку, она для них многое значит. Потому что победа достигается не только силой оружия на поле боя, но и силой духа воина. Минобороны выражает благодарность всем активистам и общественным организациям, которые помогают военнослужащим. Желаю вам успехов и новых свершений во имя нашей великой России», - сказал Горемыкин.

Он отметил, что сегодня военнослужащие в зоне спецоперации получают поддержку от соотечественников, порой совершенно далеких от военного ремесла.

Это родители участников СВО, их ближайшие родственники, друзья, обычные россияне, которые не могут оставаться в стороне и хотят внести посильный вклад в общую победу.

«Они плетут маскировочные сети, изготавливают окопные или так называемые блиндажные свечи и печи, вяжут теплые вещи, направляют много другого имущества в зону специальной военной операции - это автомобили, квадрокоптеры, квадроциклы, генераторы», - подчеркнул заместитель Министра обороны РФ.

А еще тактическую обувь, рации, коптеры, тепловые пушки, проводят концерты известных артистов.

«Мы занимаемся тем, что делаем изделия, которые спасают жизни. Это носилки, волокуши, эвакуационные стропы. Есть определенные технологии и ткани. Мы все изучили. Есть опытные люди, даже профессиональные конструкторы, которые в свое свободное время приходят и помогают», - рассказала координатор Добровольческого центра помощи фронту «Обелиск» Наталья Фрыкина.

Кроме того, ежедневного бойцы на передовой получают письма и рисунки от воспитанников кадетских классов, юнармейцев и простых школьников. Пишут не только в зону спецоперации, но и в госпитали, где бойцы получают помощь и проходят реабилитацию.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.