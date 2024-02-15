Воспитанники патриотического клуба в Ставрополье отправили письма бойцам СВО

Воспитанники военно-патриотического клуба «Беркут» в Михайловске в Ставрополье написали и отправили письма защитникам Отечества, сражающимся в зоне военной операции по защите Донбасса.

Юные патриоты поддерживают бойцов ВС РФ, отправляя им вещи, средства гигиены, медикаменты, продукты питания и многое другое. Клубу «Беркут» уже более пяти лет, и здесь занимаются около 100 воспитанников, которые, по словам его руководителя Дмитрия Шелухина, по уровню своей подготовки «находятся на уровне второго курса университета спецназа».

Сотовые телефоны на передовой не используются, поэтому родные, друзья и просто неравнодушные люди общаются с военнослужащими посредством писем. Бойцу на передовой всегда приятно получать весточки со словами поддержки, которые греют его теплом и заставляют верить в победу. Поэтому ребята регулярно пишут письма военнослужащим. Кроме того, воспитанники «Беркута» плетут маскировочные сети по индивидуальным заказам.

«То есть, допустим, водитель танка попросил: "Сплетите мне сеть такого-то размера". Делаем», - рассказывает Шелухин.

Между тем прихожане собора Архангела Михаила в Михайловске больше года вносят свою лепту в дело поддержки участников спецоперации. Волонтеры собственными руками шьют и вяжут маскировочные сети, костюмы-лешие, тактические носилки и балаклавы.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.