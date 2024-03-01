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Волонтеры из Ставропольского края передали более 12 тонн груза для бойцов

Группа «Победа за нами» из Новоалександровского городского округа собрала весь этот груз только за февраль этого года.
2024-03-01 15:18:01
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Волонтеры группы «Победа за нами» из Новоалександровского городского округа Ставропольского края только за февраль этого года передали более 12 тонн гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России. 

Все необходимое было собрано по заявкам самих военнослужащих. В состав груза вошли медикаменты, средства защиты, масксети, продукты и другие необходимые предметы. 

Группу «Победа за нами» создали на базе совета ветеранов Новоалександровского округа. Сообщается, что она с октября 2022 года смогла собрать гуманитарную помощь на 20 миллионов рублей. 

Поддержать участников спецоперации может любой желающий. Минобороны запустило канал «Добро-Информ», где делится историями отдельных людей и организаций, неравнодушных к событиям на передовой. Подробности размещены на сайте оборонного ведомства и в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ставропольский край #поддержка #гуманитарный груз #доброинформ
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