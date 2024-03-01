Волонтеры из Ставропольского края передали более 12 тонн груза для бойцов

Волонтеры группы «Победа за нами» из Новоалександровского городского округа Ставропольского края только за февраль этого года передали более 12 тонн гуманитарного груза для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает Минобороны России.

Все необходимое было собрано по заявкам самих военнослужащих. В состав груза вошли медикаменты, средства защиты, масксети, продукты и другие необходимые предметы.

Группу «Победа за нами» создали на базе совета ветеранов Новоалександровского округа. Сообщается, что она с октября 2022 года смогла собрать гуманитарную помощь на 20 миллионов рублей.

Поддержать участников спецоперации может любой желающий. Минобороны запустило канал «Добро-Информ», где делится историями отдельных людей и организаций, неравнодушных к событиям на передовой. Подробности размещены на сайте оборонного ведомства и в Telegram-канале. Адрес электронной почты: Dobro@mil.ru. Единый телефонный номер для связи: 117.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.