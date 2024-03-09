Орбан заявил, что миру нужны такие лидеры как Дональд Трамп

Экс-президент США Дональда Трамп является исключительным лидером, который может принести мир, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и призвал Трампа вновь занять место американского главы.

«Было приятно посетить сегодня президента Дональда Трампа. Нам нужны лидеры в мире, которые пользуются уважением и могут принести мир. Он один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!», - написал Орбан в своем аккаунте в X (бывш. Twitter).

Об этом премьер Венгрии заявил по итогам встречи двух политиков в поместье бывшего главы Белого дома Мар-а-Лаго. После переговоров программа продолжилась совместным ужином и концертом.

При этом, по данным CNN, Орбан не запрашивал встречи с действующим американским главой Джо Байденом, также в Белом доме не предлагали переговоров двух лидеров.

Точный перечень вопросов на повестке неизвестен, однако за два дня до встречи министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что среди поднимаемых тем будет вопрос урегулирования украинского конфликта.