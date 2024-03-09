МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Орбан заявил, что миру нужны такие лидеры как Дональд Трамп

Премьер-министр Венгрии и экс-президент США встретились в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго, ранее венгерская сторона заявляла о своем намерении обсудить вопрос урегулирования украинского конфликта.
Елизавета Кондрикова 2024-03-09 15:18:01
© Фото: Ron Sachs - CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Экс-президент США Дональда Трамп является исключительным лидером, который может принести мир, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и призвал Трампа вновь занять место американского главы.

«Было приятно посетить сегодня президента Дональда Трампа. Нам нужны лидеры в мире, которые пользуются уважением и могут принести мир. Он один из них! Вернитесь и принесите нам мир, господин президент!», - написал Орбан в своем аккаунте в X (бывш. Twitter).

Об этом премьер Венгрии заявил по итогам встречи двух политиков в поместье бывшего главы Белого дома Мар-а-Лаго. После переговоров программа продолжилась совместным ужином и концертом. 

При этом, по данным CNN, Орбан не запрашивал встречи с действующим американским главой Джо Байденом, также в Белом доме не предлагали переговоров двух лидеров.

Точный  перечень вопросов на повестке неизвестен, однако за два дня до встречи министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что среди поднимаемых тем будет вопрос урегулирования украинского конфликта.

#сша #Дональд Трамп #переговоры #Венгрия #Виктор Орбан
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 