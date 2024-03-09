Орбан встретился с Трампом в его поместье Мар-а-Лаго

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с экс-президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Об этом сообщил пресс-секретарь главы венгерского кабмина Берталан Хаваши.

По его словам, переговоры, которые прошли в поместье бывшего главы Белого дома Мар-а-Лаго в штате Флорида, продолжались в течение часа. Хаваши добавил, что вместе с политиками были их ближайшие сотрудники.

«После встречи программа продолжится совместным ужином и концертом», - передает слова пресс-секретаря информационное агентство MTI.

Представитель венгерского премьера не уточнил, какие именно темы обсуждали собеседники.

Напомним, за два дня до встречи министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Орбан намерен обсудить с 45-м президентом США вопрос урегулирования украинского конфликта. Он отметил, что в Будапеште отождествляют мир на Украине с кандидатом в президенты Соединенных Штатов от Республиканской партии. Сийярто также подчеркнул, что во время президентства Трампа «не было крупных глобальных войн».