Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан намерен обсудить с бывшим президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом вопрос урегулирования конфликта на Украине. Встреча должна состояться во Флориде в пятницу, 8 марта, сообщил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

«Что мы определенно хотели бы обсудить с Трампом, так это то, как добиться мира на Украине и в восточной части Европы», - сказал глава МИД Венгрии в беседе с РИА Новости.

По его словам, в Будапеште отождествляют мир на Украине с экс-главой Белого дома.

«Без его избрания мы видим гораздо меньшую надежду на мир в обозримом будущем на Украине, чем в случае его избрания», - добавил Сийярто.

Кроме того, венгерский министр заявил о более высоком уровне отношений между Вашингтоном и Будапештом в период, когда во главе Соединенных Штатов стоял Трамп. Он также отметил, что при 45-м президенте США «не было крупных глобальных войн».

«При ком можно было бы вернуть мир к глобальной безопасности и при ком можно будет улучшить американо-венгерские отношения, то, очевидно, это президент Трамп», - сказал политик.

Он также считает, что в случае победы Трампа на президентских выборах в 2020 году конфликт «на Украине бы не разразился», а ситуация на Ближнем Востоке «разрешилась бы гораздо быстрее». По мнению Сийярто, затягиванию украинского конфликта способствовали поставщики вооружения киевскому режиму. При этом министр полагает, что противостояние в любом случае закончится мирными переговорами, так как «Киеву не одолеть Россию», а «России не одолеть весь Запад», подчеркнув, что чем раньше начнется диалог, тем быстрее удастся избежать жертв и разрушений.