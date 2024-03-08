Карлсон назвал речь Байдена перед конгрессом «самой мрачной и неамериканской»

Американский журналист Такер Карлсон охарактеризовал как самую мрачную и неамериканскую речь выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом США с ежегодным посланием «О положении страны».

«Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом», - сказал он эфире на своей странице в соцсети X.

Карлсон использовал еще несколько эпитетов в адрес Байдена, назвав его «жестоким и злобным демагогом», а также «дряхлым стариком».

Глава Белого дома 7 марта выступил с ежегодным посланием перед палатой представителей и сенатом конгресса США. Оно длилось 66 минут. В нем Байден говорил о военных поставках Киеву, положении в Газе и внутренних американских проблемах.