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Карлсон назвал речь Байдена перед конгрессом «самой мрачной и неамериканской»

Журналист назвал президента «жестоким и злобным демагогом».
Владимир Рубанов 2024-03-08 07:15:01
© Фото: Shawn Thew - Pool, CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Американский журналист Такер Карлсон охарактеризовал как самую мрачную и неамериканскую речь выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом США с ежегодным посланием «О положении страны».

«Возможно, это была самая мрачная и неамериканская речь, когда-либо произнесенная американским президентом», - сказал он эфире на своей странице в соцсети X.

Карлсон использовал еще несколько эпитетов в адрес Байдена, назвав его «жестоким и злобным демагогом», а также «дряхлым стариком».

Глава Белого дома 7 марта выступил с ежегодным посланием перед палатой представителей и сенатом конгресса США. Оно длилось 66 минут. В нем Байден говорил о военных поставках Киеву, положении в Газе и внутренних американских проблемах.

#сша #Джо Байден #конгресс США #сенат сша #Такер Карлсон
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