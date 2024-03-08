МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Байден заявил, что демократия находится под угрозой из-за действий РФ в Европе

По его словам, Украина в состоянии «остановить Путина», если США обеспечат ВСУ оружием.
Владимир Рубанов 2024-03-08 06:14:01
© Фото: Shawn Thew - Pool via CNP Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Джо Байден в своем обращении к конгрессу усилил призывы возобновить помощь Киеву. Он заявил, что свобода и демократия находятся под угрозой «как внутри страны, так и за рубежом». По его словам, Украина в состоянии «остановить Путина», если США обеспечат ВСУ оружием.

«Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, то я вас уверяю, что он этого не сделает», - заявил глава Белого дома.

Байден сказал, что цель послания о положении страны - «разбудить конгресс и предупредить американский народ» о том, что на карту поставлена ​​демократия.

«Если США отойдут в сторону, это поставит Украину под угрозу. Европа под угрозой. Свободный мир будет под угрозой», - утверждает Байден.

Президент повторил, что Киев просит у Вашингтона военную помощь и оружие, а не ввести американские войска.

#Украина #сша #ВСУ #Джо Байден #поставки оружия #Конгресс #финансирование #военная помощь украине
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 