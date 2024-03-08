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Байден заявил, что США никогда не отправят войска на Украину

По словам американского президента, Киев не просил о такой помощи.
Сергей Лебедев 2024-03-08 05:55:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

На Украине нет американских солдат. Об этом заявил президент США Джо Байден во время своего выступления на совместном заседании Палаты представителей и Сената с традиционным посланием «О положении страны».

По его словам, Киев и не просил, чтобы на Украину были отправлены войска США. Джо Байден заверил, что не планирует и в дальнейшем участия американских солдат в конфликте.

«Американских солдат нет на Украине, и я привержен сохранить это», - сообщил президент.

Ранее в Вашингтоне уже заявляли, что не планируют отправлять американские войска на Украину. Об этом сообщал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Напомним, что недавно французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключать возможность отправки в будущем западных войск на Украину. 

#сша #Джо Байден #сенат #Конгресс #палата представителей
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