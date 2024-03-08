Байден заявил, что США никогда не отправят войска на Украину

На Украине нет американских солдат. Об этом заявил президент США Джо Байден во время своего выступления на совместном заседании Палаты представителей и Сената с традиционным посланием «О положении страны».

По его словам, Киев и не просил, чтобы на Украину были отправлены войска США. Джо Байден заверил, что не планирует и в дальнейшем участия американских солдат в конфликте.

«Американских солдат нет на Украине, и я привержен сохранить это», - сообщил президент.

Ранее в Вашингтоне уже заявляли, что не планируют отправлять американские войска на Украину. Об этом сообщал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

Напомним, что недавно французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что нельзя исключать возможность отправки в будущем западных войск на Украину.