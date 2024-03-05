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Белый дом: войска США не будут воевать на Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности США Джон Кирби отметил, что Киев никогда не запрашивал подобную помощь.
Сергей Лебедев 2024-03-05 23:48:01
© Фото: IMAGO, Andreas Beil, Global Look Press

Американские войска не будут воевать на территории Украины. Об этом завил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби. Он отметил, что Киев никогда не запрашивал подобную помощь у Вашингтона.

«Могу говорить только от имени президента Байдена. Он с самого начала ясно дал понять, что американские войска не будут воевать на территории Украины», - сказал он.

Напомним, недавно французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что не исключает в будущем отправки своих военных на Украину. Однако он уточнил, что по этому поводу нет консенсуса в Евросоюзе.

После этого коллеги президента Франции по ЕС поочередно поспешили откреститься от возможного участия в конфликте.

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