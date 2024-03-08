Польша приостановит участие в ДОВСЕ

Польша хочет приостановить свое участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий законопроект сегодня утвердил республиканский Сейм. Во время голосования инициативу поддержали 435 парламентариев, пятеро высказались против, сообщает телеканала TVN24.

Входящие в НАТО государства седьмого ноября объявили о намерении бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ в связи с завершением процедуры выхода из него России. Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о денонсации ДОВСЕ. Ответственность за это Кремль возложил на страны Запада, которые выбрали путь конфронтации.

Накануне министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш подтвердил намерение официальной Варшавы не отправлять своих военных на Украину. При этом, он пообещал продолжить оружейные поставки Киеву.