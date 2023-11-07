В НАТО заявили, что выход России из ДОВСЕ подрывает евроатлантическую безопасность

После выхода России из ДОВСЕ страны НАТО также выразили желание приостановить действие договора.

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Завершение процедуры выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе подрывает евроатлантическую безопасность. Об этом сообщает «360» со ссылкой на заявление на сайте Североатлантического альянса.

«Выход России [из ДОВСЕ] является последним в ряде действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность», - подчеркнули представители НАТО.

В ночь на 7 ноября в российском МИД сообщили, что страна завершила процедуру выхода страны из ДОВСЕ согласно предусмотренным договором правилам. В ведомстве отметили, что действие договора было приостановлено еще в 2007 году с учетом позиции США и их союзников по Соглашению об адаптации ДОВСЕ.

Страны НАТО в ответ выразили намерение бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ уже 7 октября. По словам помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, это поможет повысить обороноспособность альянса, поскольку будут сняты ограничения по планированию и развертыванию учений.