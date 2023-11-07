В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В НАТО заявили, что выход России из ДОВСЕ подрывает евроатлантическую безопасность

Алина Луговая
18:44 07.11.2023
После выхода России из ДОВСЕ страны НАТО также выразили желание приостановить действие договора.
В НАТО заявили, что выход России из ДОВСЕ подрывает евроатлантическую безопасность
© Фото: Thomas Trutschel, PHOTOTHEK, Globallookpress
Читайте нас на:

Завершение процедуры выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе подрывает евроатлантическую безопасность. Об этом сообщает «360» со ссылкой на заявление на сайте Североатлантического альянса.

«Выход России [из ДОВСЕ] является последним в ряде действий, которые систематически подрывают евроатлантическую безопасность», - подчеркнули представители НАТО.

В ночь на 7 ноября в российском МИД сообщили, что страна завершила процедуру выхода страны из ДОВСЕ согласно предусмотренным договором правилам. В ведомстве отметили, что действие договора было приостановлено еще в 2007 году с учетом позиции США и их союзников по Соглашению об адаптации ДОВСЕ.

Страны НАТО в ответ выразили намерение бессрочно приостановить свое участие в ДОВСЕ уже 7 октября. По словам помощника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, это поможет повысить обороноспособность альянса, поскольку будут сняты ограничения по планированию и развертыванию учений.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:40 В стране и мире
Уголовное дело за взятку завели на замглавы МВД Дагестана Исмаилова
18:21 В стране и мире
Депутат Рады Арьев сообщил об увольнении Залужного, но потом передумал
17:59 В стране и мире
Видео
Дроздов дома: композитор Дунаев опроверг госпитализацию телеведущего
17:39 Армия
Видео
Замминистра обороны Садовенко наградил бойцов в госпитале имени Вишневского
16:14 В стране и мире
Politico: использование активов РФ для Украины несет риски для стран ЕС
Популярное
Видео
Лавров заявил, что не видит ничего страшного в праздновании Хеллоуина
Видео
Сотрудница ОПК Трубихина объяснила, как абрикосом очистить танк
Россиянин потерял полмиллиона рублей из-за отмены рейса в Стамбул
Россия готовится запустить космический аппарат за пределы Солнечной системы
В Больших Жеребцах ребенок выпрыгнул из окна из-за кошачьего корма
Патриарх Кирилл объявил об обнаружении оригинала иконы Казанской Божией Матери
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.