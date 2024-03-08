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Вернувшаяся в Кишинев Гуцул призвала развивать отношения с Москвой

Глава Гагаузии Евгения Гуцул одержала победу на выборах в мае минувшего года.
Ян Брацкий 2024-03-08 20:25:01
© Фото: Михаил Метцель, POOL, РИА Новости

Молдавские силовики не стали задерживать главу Гагаузии Евгению Гуцул после ее визита в Сочи и встречи с президентом Владимиром Путиным. Поначалу приходила информация, что аэропорт Кишинева оцепил полицейский спецназ.

Однако в итоге политика встречали только родственники и соратники по партии. Гуцул в очередной раз подчеркнула, что намерена развивать и укреплять связи с Россией, несмотря на давление со стороны официального Кишинева.

Напомним, что глава автономии победила на выборах в мае минувшего года, после чего на нее завели уголовное дело, как и на других членов якобы антиконституционной и пророссийской партии «Шор». На фоне поездки в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи молдавские силовики уже передали дело в суд.

#Аэропорт #кишинев #Гагаузия #Шор #евгения гуцул
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