Вернувшаяся в Кишинев Гуцул призвала развивать отношения с Москвой

Молдавские силовики не стали задерживать главу Гагаузии Евгению Гуцул после ее визита в Сочи и встречи с президентом Владимиром Путиным. Поначалу приходила информация, что аэропорт Кишинева оцепил полицейский спецназ.

Однако в итоге политика встречали только родственники и соратники по партии. Гуцул в очередной раз подчеркнула, что намерена развивать и укреплять связи с Россией, несмотря на давление со стороны официального Кишинева.

Напомним, что глава автономии победила на выборах в мае минувшего года, после чего на нее завели уголовное дело, как и на других членов якобы антиконституционной и пророссийской партии «Шор». На фоне поездки в Сочи на Всемирный фестиваль молодежи молдавские силовики уже передали дело в суд.