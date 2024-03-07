Генеральная прокуратура Молдавии готовится направить в суд уголовное дело, в котором фигурирует башкан (глава) Гагаузии Евгения Гуцул. Об этом заявил исполняющий обязанности генпрокурора республики Ион Мунтяну в эфире молдавского телеканала JurnalTV, передает ТАСС.

По его словам, следствие собрало достаточно доказательств, «что Гуцул была вовлечена в незаконные действия».

Напомним, глава автономного территориального образования в составе Молдавии заняла свой пост в июле 2023 года. Ранее она заявила о давлении со стороны Антикоррупционной прокуратуры Молдавии. Со слов башкана Гагаузской автономии, в надзорном органе в обмен на закрытие уголовного дела ей предложили оставить должность и оклеветать коллег из оппозиционной партии «Шор».

Накануне Евгения Гуцул заявила, что на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии. Глава АТО рассказала российскому лидеру о беззаконных действиях Кишинева, который мстит Комрату «за гражданскую позицию и верность национальным интересам».