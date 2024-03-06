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Глава Гагаузии Гуцул обсудила с Путиным политическую ситуацию в Молдавии

Евгения Гуцул сообщила Владимиру Путину о беззаконных действиях молдавских властей.
Максим Крюков 2024-03-06 23:27:01
© Фото: evgheniagutul, Telegram

Глава Гагаузии (автономное территориальное образование в составе Молдавии) Евгения Гуцул обсудила с президентом России Владимиром Путиным геополитическую ситуацию и отношения Комрата с Кишиневом. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале, опубликовав также фотографию со встречи с российским лидером, которая прошла на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

«Я сообщила Владимиру Владимировичу о беззаконных действиях власти в Молдавии, которая мстит нам за нашу гражданскую позицию и верность национальным интересам», - написала Гуцул.

Башкан (название высшего должностного лица в Гагаузской автономии) региона также отметила, что Кишинев отнимает полномочия Гагаузии, ограничивает бюджет, нарушает законные права, провоцирует нестабильность в АТО и во всей республике.

По словам Гуцул, глава Российского государства пообещал оказать поддержку Гагаузии и проживающим в автономии людям «в отстаивании законных прав, полномочий и позиций на международной арене».

#Россия #Молдавия #Владимир Путин #кишинев #Гагаузия #евгения гуцул #комрат
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