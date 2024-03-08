Участница масс-старта в Сочи рассказала о состоянии лыжной трассы в день завала

Лыжная трасса, на которой сегодня случился массовый завал и серьезно пострадали как минимум девять спортсменок, была в плохом состоянии, погода была снежной и туманной. Организаторы гонки не приняли никаких мер для обеспечения безопасности спортсменок, рассказала в беседе со «Звездой» Анастасия Ермохина, лыжница, которая пострадала в Сочи.

«С самого утра был очень сильный туман, и шел очень сильный снег, трасса была в очень плохом состоянии - было все разбито, была сильная каша, и был лед в каких-то местах», - сказала спортсменка.

По ее словам, туман был уже накануне масс-старта, спортсменки понимали, что «скорее всего будут падения». В гонке участвовали более 90 человек, все ехали одной толпой через крутой спуск, скорость на котором достигала 70 километров в час.

После происшествия с лыжницами было проведено совещание, и мужскую гонку решили перенести, а также провести не масс-старт, а раздельный старт. По мнению Анастасии, массового завала можно было избежать.

«Я считаю, что, наверное, это все-таки организаторы виноваты, поскольку они не перенесли старт из-за тумана, хотя он был до самого утра, они не сделали раздельный старт, также оставили масс-старт», - пояснила спортсменка.

В итоге лыжницы получили серьезные травмы - открытые переломы рук и ног, черепно-мозговую травму и перелом шеи. Снег на лыжне весь был покрыт кровью. Ранее стало известно, что как минимум девять человек увезли на скорой.

Ситуацию на Спартакиаде также прокомментировала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, сказав, что «ничего страшного» не произошло. Она заявила, что спортсменки были не готовы к такой трассе, их уровень был низким, поэтому случился завал.