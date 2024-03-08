МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вяльбе объяснила завал на спартакиаде низким уровнем подготовки лыжниц

Сегодня участники лыжного масс-старта в Сочи получили травмы из-за крупного завала - у некоторых спортсменок открытые переломы рук и ног, а также разодранные лица.
Елизавета Кондрикова 2024-03-08 18:48:01
© Фото: radiolyzhi, Telegram

Лыжницы, попавшие сегодня в массовый завал на зимней Спартакиаде, были недостаточно готовы к участию в соревнованиях на такой трассе, их уровень был низким. Об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте? Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», - сказала Вяльбе изданию «Спорт-Экспресс».

По ее словам, сейчас в больнице могут быть более девяти спортсменок, однако их доставили в медпункт с «просто ушибами», а также могут быть пострадавшие с переломанными запястьями.

Напомним, сегодня в ходе забега на 10 километров лыжницы получили серьезные травмы, вплоть до открытых переломов рук и ног. Попав в крупный завал, лыжницы начали заваливаться друг на друга, после такого лыжи и палки переломились пополам. Предварительно, пострадали девять лыжниц.

#Сочи #Лыжи #происшествие #спартакиада #Елена Вяльбе
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 