Вяльбе объяснила завал на спартакиаде низким уровнем подготовки лыжниц

Лыжницы, попавшие сегодня в массовый завал на зимней Спартакиаде, были недостаточно готовы к участию в соревнованиях на такой трассе, их уровень был низким. Об этом заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Ничего страшного, господи. Что, это первый раз в спорте? Все дело в том, что эти спортсмены даже не готовы к такой трассе. Уровень этих спортсменок очень низкий», - сказала Вяльбе изданию «Спорт-Экспресс».

По ее словам, сейчас в больнице могут быть более девяти спортсменок, однако их доставили в медпункт с «просто ушибами», а также могут быть пострадавшие с переломанными запястьями.

Напомним, сегодня в ходе забега на 10 километров лыжницы получили серьезные травмы, вплоть до открытых переломов рук и ног. Попав в крупный завал, лыжницы начали заваливаться друг на друга, после такого лыжи и палки переломились пополам. Предварительно, пострадали девять лыжниц.