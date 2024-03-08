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Девять лыжниц получили травмы из-за завала на масс-старте в Сочи

Как утверждается, у девушек открытые переломы рук и ног и разодранные лица.
Анна Назайкина 2024-03-08 13:59:01
© Фото: radiolyzhi, Telegram © Видео: radiolyzhi, Telegram

В Сочи лыжный масс-старт в рамках зимней Спартакиады закончился происшествием - участники мероприятия получили травмы из-за крупного завала. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, публикуя кадры с места.

Некоторые участницы показали фото и видно последствий, у девушек открытые переломы рук и ног и разодранные лица. Лыжи и палки после такого забега сломались пополам.

Как сообщил один из спортсменов-участников, девять были госпитализированы в результате произошедшего.

«Девять девочек увезли на скорой, в общей сложности примерно 15 человек сошло», - рассказал лыжник в соцсетях.

По данным Life, все произошло в ходе забега на 10 километров. Утверждается, что после того, как спортсменки преодолели спуск, они попали в крупный завал и начали наваливаться друг на друга.

#в стране и мире #Краснодарский край #Сочи #спартакиада #лыжная гонка #масс-старт
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