МОК назначил заседание по участию россиян и белорусов в открытии Игр в Париже

Международный олимпийский комитет обсудит вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом заявил глава координационной комиссии ОИ, член МОК Оливье Бекерс-Вьежан.

«Официальное решение еще не принято. Исполком МОК рассмотрит этот вопрос на следующем заседании», - цитирует Бекерс-Вьежана ТАСС.

Ранее Международный паралимпийский комитет опубликовал на своем официальном сайте список требований к нейтральным спортсменам из России и Белоруссии. В соответствии с ним атлетам запрещено использовать национальную символику, флаги, цвета, изображение герба и прочее. Кроме того, претенденты на участие в Играх не должны поддерживать проведение спецоперации. В Минспорта РФ неоднократного заявляли о неприемлемости таких требований.