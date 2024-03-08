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МОК назначил заседание по участию россиян и белорусов в открытии Игр в Париже

Ближайшее заседание исполкома Международного олимпийского комитета пройдет в Лозанне с 19 по 21 марта.
Ян Брацкий 2024-03-08 18:47:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Международный олимпийский комитет обсудит вопрос участия российских и белорусских спортсменов в церемонии открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом заявил глава координационной комиссии ОИ, член МОК Оливье Бекерс-Вьежан.

«Официальное решение еще не принято. Исполком МОК рассмотрит этот вопрос на следующем заседании», - цитирует Бекерс-Вьежана ТАСС.

Ранее Международный паралимпийский комитет опубликовал на своем официальном сайте список требований к нейтральным спортсменам из России и Белоруссии. В соответствии с ним атлетам запрещено использовать национальную символику, флаги, цвета, изображение герба и прочее. Кроме того, претенденты на участие в Играх не должны поддерживать проведение спецоперации. В Минспорта РФ неоднократного заявляли о неприемлемости таких требований.

#Спорт #Олимпиада #МОК #Церемония открытия
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