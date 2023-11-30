«Есть предел и гордость»: Матыцин о проверках МОК российских спортсменов

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Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал заявления чиновников МОК о том, что процесс проверки российских атлетов «критериям допуска» будет продолжаться до Олимпиады и, возможно, во время Игр.

У РФ есть много планов по организации своих соревнований, сказал глава Минспорта. Это спартакиада по зимним видам спорта, игры «Дети Азии», Игры БРИКС, «Игры будущего», «Игры дружбы».

«Мы взаимодействуем со всеми международными организациями. Конечно, для нас важно участие в олимпийских играх, но при этом мы должны понимать, что есть предел и есть гордость за свою страну, есть необходимость защищать ее честь, потому что спортсмены представляют прежде всего спортивное сообщество», - сказал Матыцин.

Матыцин отметил, что сегодня в России отмечают 100-летний юбилей государственной системы управления спортом. По его словам, нам необходимо прежде всего обратить внимание на национальную систему спорта.