IPC озвучил критерии отбора россиян на Паралимпиаду в Париж

На сайте Международного паралимпийского комитета появился перечень требований к спортсменам из России и Белоруссии, претендующим на участие в Паралимпийских играх.

Так, атлетов из России и Белоруссии допустят до стартов только в нейтральном статусе. При этом форму спортсменов одобрит комитет. Она не должна будет содержать национальных цветов, флагов, эмблем, символов и названия стран. Гимн России и Белоруссии на Играх звучать не будет, демонстрация флагов на состязаниях и вблизи спортивных объектов запрещена, пишет «360».

Полученные нейтральными спортсменами медали не будут занесены в таблицу медалей Паралимпиады 2024 года в Париже, национальные гимны на церемонии награждений также не прозвучат. Ранее сообщалось, что около 300 россиян могут принять участие в Паралимпийских играх в Париже.

Накануне свое отношение к выступлению в нейтральном статусе высказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. Она сказала, что России нельзя склонять голову. Условия допуска спортсменов Винер назвала унизительными и пригрозила, что сборная страны по художественной гимнастике никогда больше не выйдет на международные помосты.