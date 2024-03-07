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Зеленский заявил, что Залужный сам попросился на дипломатическую работу

Ранее МИД Украины сообщил о согласовании кандидатуры Валерия Залужного на пост посла в Великобритании.
Ян Брацкий 2024-03-07 22:46:01
© Фото: IMAGO/ABACA, www.imago-images.de, Globallookpress

Владимир Зеленский заявил, что бывший главком ВСУ генерал Валерий Залужный сам просил отправить его на дипломатическую работу. Ранее МИД Украины сообщил о согласовании его кандидатуры на должность посла в Великобритании.

«Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя - дипломатическом», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Карьера главкома Залужного оборвалась восьмого февраля, когда Зеленский своим указом освободил его от должности. Командовать ВСУ назначили Александра Сырского. Свои мотивы Зеленский объяснил стагнацией на линии боевого соприкосновения и необходимостью «перезагрузки генералитета». Однако, многие украинские СМИ и политологи полагают, что таким образом киевский режим избавился от политического конкурента.

#Украина #Зеленский #ВСУ #посол #залужный
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