«Генерал котел»: как на Украине встретили назначение Сырского главкомом ВСУ

Александр Сырский на Украине - синоним провалов. Это он кидал бойцов ВСУ в «бахмутскую мясорубку» в Артемовске, гнал на убой под Соледаром. А в 2015 году под его руководством войска «незалежной» кипели в дебальцевском котле. В интернете на эту тему уже полно издевок. В основном от украинских боевиков.

«Я грешный голову себе вчера ломал: а что ж они этот закончик про мобилизацию так быстро приняли. А тут - господи, "генерал котел" теперь главный человек. Который на Бахмуте по рации менял командира бригады и истерично орал в рацию», - говорит один из украинцев.

Газета Politico приводит слова капитана ВСУ, который пожелал остаться неизвестным.

«Его назначение вряд ли окажет положительное влияние на Украину. Поскольку те, кто находится на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности. Украинские военные дали Сырскому ужасные прозвища: "мясник" и "генерал 200"», - говорится в статье.

Полководческий талант Сырского, мягко говоря, ставит под сомнение большая часть украинских солдат.

«Неустанное стремление генерала Сырского к тактической выгоде постоянно истощает наши ценные человеческие ресурсы, что приводит к тактическим достижениям, таким как захват лесных массивов и небольших деревень, без каких-либо оперативных целей. Такой подход создает бесконечный цикл бесплодных атак», - пишут украинские пользователи.

Именно Сырский руководил провальным украинским «контрнаступом» летом прошлого года, посылая на бессмысленную смерть тысячи военнослужащих. Сотни пленных не раз подтверждали это в своих интервью.

«Комбат положил людей за полтора суток 70 процентов батальона. Отправил чисто на убой с одними автоматами против гранатометов. Даже лопаток не было, чтоб окопаться», - рассказал украинский военнопленный Федор Дыбиц.

Другой боец ВСУ рассказывает, что командир отправляет боевиков «на ноль» и уже знает, что те не вернутся. Просто ему сверху сказали, что нужно столько-то человек.

Западные СМИ пишут, что многие офицеры потешаются над Сырским и пока непонятно, как его назначение повлияет на ситуацию на фронте. Человек с нулевым авторитетом для ВСУ, но полностью лояльный Зеленскому, готовый брать под козырек и выполнять даже сумасшедшие приказы.

«"Генерал 200" или "мясной штурм" - это то, что нужно американским кураторам Зеленского, которые хотят превратить Украину в максимально токсичный актив. Этот человек - карьерист, который с оловянными глазами будет выполнять любые приказы. Поэтому трудно искать какую-то мотивацию у этого человека кроме личных амбиций и личного благосостояния на крови своих военнослужащих», - говорит старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук Дмитрий Суржик.

Между тем на Украине началась волна акций против отставки Залужного.

Зеленский наградил уже бывшего главкома ВСУ званием героя Украины и выразил благодарность в своем аккаунте. Но всем понятно, что увольнение состоялось не просто так. Как пишет немецкое издание Spiegel, таким образом Зеленский избавился от популярного в войсках и на Западе главного политического оппонента. Простыми словами - убрал конкурента.

«Зеленский видел в Залужном политического кандидата, который станет его конкурентом. Залужный - это кандидат на то, чтобы стать в будущем лидером оппозиции. Тот человек, который может под своим знаменем объединить разных олигархов», - говорит Александр Макушин, историк, эксперт Российского военно-исторического общества.

В Пентагоне, несмотря на симпатии к Залужному, не стали противиться выбору Зеленского, дабы это ни привело к внутреннему противостоянию.

«Соединенные Штаты уважают выбор демократически избранного лидера президента Зеленского. Мы будем эффективно работать с главнокомандующим генералом Сырским, как уже делали это ранее», - заявила Селеста Валландер, помощник министра обороны по вопросам международной безопасности.

По словам политологов, для России нет выгодных кандидатур в руководстве ВСУ. Нам нужно побеждать врага на поле боя.

«Что касается России - если ситуация внутри Украины политически будет раскачиваться (а она в любом случае будет раскачиваться, вопрос только в масштабах), то, конечно, внутренняя нестабильность будет нам на руку», - считает старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН Спиридон Килинканов.

От смены главкома у противника проблем не убавилось. Украинский военкор Юрий Бутусов в своем видеоблоге заявил, что поставленные новому главкому задачи не сможет выполнить не только Сырский, но даже Наполеон.

«Минуло 38 дней с начала 2024 года, - до сих пор не проплачен ни один контракт на производство "армии дронов" - тот миллион дронов, о котором говорил в декабре Зеленский, ни один контракт на производство этого миллиона еще не проплачен. Боеприпасы - производство снарядов отсутствует», - сказал он.

Понятно, что у Украины нет шансов победить на поле боя. Но назначением Сырского Зеленский показал, что не хочет отказываться от этой идеи.