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Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании

В начале февраля Зеленский объявил о назначении вместо Залужного на пост главкома ВСУ Александра Сырского, тогда же в СМИ стали появляться материалы о «расколе» внутри украинской администрации.
Елизавета Кондрикова 2024-03-07 21:04:01
© Фото: Kaniuka Ruslan, Keystone Press Agency Globallookpress

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный станет новым послом Украины в Великобритании, решение согласовано Владимиром Зеленским. Информация о назначении появилась на сайте украинского МИД.

«Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман», - добавили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

О согласии Залужного уехать в Великобританию украинским послом стало известно 5 февраля еще до его официального снятия с поста главкома.

Один из депутатов Верховной Рады тогда объявил о возможном конце карьеры Залужного, назвав должность посла в Великобритании «политической пенсией». По словам депутата, у экс-главкома ВСУ есть высокие шансы добиться успехов в политике, но только если тот останется на Украине после подобных кадровых изменений. 

Напомним, в Кремле прокомментировали замену Залужного Сырским, отметив, что она не повлияет на ход специальной военной операции, которая будет продолжаться до достижения всех ее целей. 

#Украина #Великобритания #отставка #Валерий Залужный #главком ВСУ
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