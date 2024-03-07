Зеленский назначил Залужного послом Украины в Великобритании

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный станет новым послом Украины в Великобритании, решение согласовано Владимиром Зеленским. Информация о назначении появилась на сайте украинского МИД.

«Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман», - добавили во внешнеполитическом ведомстве Украины.

О согласии Залужного уехать в Великобританию украинским послом стало известно 5 февраля еще до его официального снятия с поста главкома.

Один из депутатов Верховной Рады тогда объявил о возможном конце карьеры Залужного, назвав должность посла в Великобритании «политической пенсией». По словам депутата, у экс-главкома ВСУ есть высокие шансы добиться успехов в политике, но только если тот останется на Украине после подобных кадровых изменений.

Напомним, в Кремле прокомментировали замену Залужного Сырским, отметив, что она не повлияет на ход специальной военной операции, которая будет продолжаться до достижения всех ее целей.