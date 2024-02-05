В Раде заявили, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании

Депутат Верховной рады Евгений Шевченко заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился уехать послом в Великобританию. Об этом Шевченко сказал в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву.

Шевченко предполагает, что Залужный может быть отправлен в отставку в ближайшие дни. По словам депутата, об этом могут объявить 8 февраля, «плюс-минус пару дней».

Если главком уедет в Великобританию, его политическая карьера будет кончена, считает Шевченко, потому что этот пост - «политическая пенсия». Если Залужный сможет остаться на Украине, после отставки у него есть высокие шансы добиться успеха в политике, сказал депутат.

Сообщения об отставке Залужного появились в украинских СМИ и соцсетях 29 января. Позже Владимир Зеленский подтвердил, что рассматривает возможность перестановок в военном руководстве.

Зеленский решил обвинить Залужного в ударе по Ил-76, сообщало издание Politika.

Украинские издания связывают отставку главкома с провалом летнего «контрнаступления» ВСУ и политическими амбициями Залужного, которые пугают действующую в Киеве власть.