Четверть мирового интернет-трафика: к чему привела авария на дне Красного моря

Провайдеры пытаются перестроить интернет-трафик после повреждения важнейших кабелей в Красном море. Там оказались перебиты сразу четыре линии связи между Европой и Азией - они обеспечивали почти четверть глобального трафика. Последствия ощутили на себе миллиарды пользователей.

Как бы выглядел мир без Интернета - узнали жители десятка стран. К их счастью, новая реальность продлилась всего несколько часов: авария затронула 25% трафика между Азией, Европой и Африкой. Временно рухнули и IT-гиганты: Instagram* и Facebook* (принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). При этом детище Илона Маска - соцсеть X - осталась стабильна.

Проблема оказалась глубже, чем ее представляли. Все случилось на дне Красного моря, по которому проложено оптоволокно. Целых три интернет-кабеля оказались перерезаны. Самый большой из них - протяженностью 25 тысяч километров «Азия-Африка-Европа» - соединяет Китай с Ближним Востоком и Старым Светом. Проще говоря, от Гонконга через Катар в Италию. Еще два кабеля - связующие индийские линии со странами Персидского залива и европейскими государствами.

«В центре Красного моря еще лежит 12 кабелей. И если они пострадают, тогда трафик между Азией и Европой действительно потеряется. На космос рассчитывать не стоит, всего трафика идет через космос 0,3%, поэтому не думаю, что космос будет каким-то заменителем, и Маск здесь - не спасение. Если смотреть худший сценарий, ждать повышения цен и непривычную для нас медленность, особенно задержку трафика почувствуют торговцы на бирже», - рассказал специалист IT-индустрии Герман Клименко.

На российском интернет-сегменте авария в Красном море не отразится - наши кабели проходят по суше. Учитывая серьезную зависимость современной экономики от глобальной сети, уничтожение коммуникаций может грозить серьезной просадке в финансовом секторе. Сроки ремонта поврежденных линий могут затянуться на несколько месяцев.

В диверсии обвиняют хуситов, хотя те свою причастность официально не подтвердили, но в прошлых своих заявлениях такие сценарии не исключали. Их целью по-прежнему остаются западные военные и гражданские суда - одним из последних на дно лег британский сухогруз, перевозивший более 20 тысяч тонн удобрений. Экипаж удалось спасти.

«Корабль затонул, и в результате этого на дне образовалось огромное топливное пятно. Это создает потенциальную экологическую катастрофу. Также были атакованы корабли, которые доставляли продовольствие и зерно жителям Йемена - тем самым людям, которых хуситы якобы представляют. Эти атаки скажутся на росте цен на продовольствие и энергоносители», - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Ракетами и дронами хуситы топили американские эсминцы и впервые атаковали фрегат «Гессен» - флагман немецкого ВМФ. Под прицелом были французские корабли и итальянские, один из них - «Чао Дуилио» - отразил атаку йеменских повстанцев. Италия начинает в Красном море новую военную миссию «Щиты», дабы обеспечить безопасность судоходству.

«Я хочу еще раз подчеркнуть, что миссия будет выполнять только оборонительные функции и не уполномочена осуществлять превентивные действия. Мы предполагаем возможность военного реагирования, как это произошло в случае атаки беспилотника на эсминец итальянского флота. В таком случае мы обеспечим нейтрализацию нападений на сопровождаемые торговые суда и борьбу с захватчиками судов», - отметил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Уже четвертый месяц морские перевозчики опасаются стать случайной мишенью и перекраивают маршруты: отказываются от транзита через Суэцкий канал и наматывают петлю вокруг Африки через мыс Доброй Надежды. Это дольше по времени и дороже по деньгам.

Ситуация в регионе беспокоит мировое сообщество, еще недавно турецкий лидер называл Красное море кровавым, обвиняя в кризисе Израиль. Той же позиции придерживаются и хуситы: пока Запад будет направлять в Тель-Авив оружие и помощь, движение «Ансар Аллах» будет продолжать блокировать и уничтожать судоходство.

«Хуситы вырвались из тени. Они оказались в центре геополитического противостояния вместе с ХАМАС, "Хезболлой" и курдами. И сейчас эти четыре силы, которые носят неформальный характер, во многом начина.т определять развитие событий в этом регионе. Они, кстати говоря, оказались большим сюрпризом для внешних игроков, потому что действуют как ХАМАС и "Хезболла". Хуситы действуют очень грамотно, очень тонко и причем в военном отношении оказались достаточно подготовлены к самому невероятному ходу событий», - сказал историк и политолог Станислав Тарасов.

Представители политического крыла «Ансар Аллах» обещают прекратить атаки на корабли, если Израиль выполнит их условия: прекращение огня в Газе и снятие блокады с палестинского анклава. В то же время участники многосторонних переговоров в Каире работают над тем, чтобы достичь хотя бы временного перемирия в первую неделю священного для мусульман месяца Рамадан, который начнется уже в следующий понедельник.

* Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.