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В Красном море перебита четверть кабелей связи между Европой, Африкой и Азией

Линии связи были повреждены в конце февраля, израильские СМИ возложили ответственность на йеменских хуситов.
Елизавета Кондрикова 2024-03-05 16:06:01
© Фото: Christian Charisius, dpa, Global Look Press

В Красном море оказались поврежденными четыре кабеля связи из примерно 15, соединяющих Европу, Азию и Африку, они были ответственны за 25% трафика в регионе. Об этом сообщили в компании HGC Global Communications Limited, базирующейся в Гонконге.

По данным компании, 80% всего трафика, который движется из Азии в Европу, идет через кабели в Красном море, что делает этот маршрут важнейшим для передачи данных между регионами. Именно эти кабели связи обеспечивают международные телекоммуникации и глобальную Сеть.  

Компания не называет точных причин повреждений в работе кабелей. К данному моменту уже были начаты мероприятия по перенаправлению трафика в Европу альтернативными путями.

Повреждение кабелей произошло в конце февраля, тогда эксперты отмечали незначительную степень ущерба, нанесенного линиям связи. Израильские СМИ указывают на причастность йеменских хуситов.

Напомним, ранее хуситы Йемена, в чьей юрисдикции, предварительно, находится эта часть Красного моря, возложили ответственность за повреждение подводных кабелей на ВМФ Великобритании и США. По словам представителя Минтранса Йемена, именно Лондон и Вашингтон угрожают безопасности международных морских путей.

#Европа #азия #красное море #повреждение #йеменские хуситы #кабели связи
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