«Украина превратилась в кладбище танков»: стремится ли Запад помогать Киеву

На Западе явно остались впечатлены кадрами, которые разошлись в Сети за последнюю неделю. В Минобороны уже подтвердили уничтожение третьего с конца февраля американского танка Abrams. Как сообщается, произошло это уже с первого выстрела российского Т-72Б3 на Авдеевском направлении. До этого все крупнейшие мировые СМИ обошли кадры горящих немецких танков Leopard 2 и британских Challenger.

«Украина превратилась в кладбище танков, и, нравится ли это признавать американским военным чиновникам или нет, три M1 Abrams - это просто дополнительные трупы. Они сгорели, как и другие танки, и тысячи других танков до этого», - говорится в публикации издания National Interest.

Как и переданные Украине американские БМП Bradley, танки Abrams, в основном, стоят на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады. Ранее она уже отметилась целым рядом поражений на Запорожском направлении и долгое время находилась в резерве, говорят эксперты. После взятия Авдеевки бригаду перекинули на северный фланг.

«И она была брошена в эти бои, чтобы стабилизировать ситуацию, и после того как пала Авдеевка, на нее легла основная нагрузка по удержанию этого участка фронта в районе Бердычи, и была вынуждена задействовать ценную бронетехнику, которую до этого всячески берегли», - сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Решение о передаче Киеву 31 танка Abrams, которое с самого начала называли недостаточным, больше имело символическое значение и было призвано подстегнуть Олафа Шольца к передаче немецких танков Leopard. Сегодня, когда канцлер Германии оказался в прямом смысле между двух огней, будучи обвиненным союзниками в разглашении секретной информации и после перехвата разговора высокопоставленных немецких военных о возможном ударе по Крымскому мосту и передаче Украине ракет Taurus, американское Politico пишет, что Шольц не так уж и непоследователен. В Германии еще сильны воспоминания от поражения во Второй Мировой.

«Нежелание Шольца идти ва-банк ради Украины наводит на мысль, что его конечная цель - заставить Украину согласиться на мирные переговоры, и как можно скорее. В этом отношении отказ республиканцев в Конгрессе США проталкивать еще один пакет помощи Украине играет на руку немцам», - говорится в публикации Politico.

Пока в Конгрессе застопорилось предоставление нового пакета помощи Украине в размере 60-ти млрд долларов США могут передать Киеву в 300 раз меньше из резервных фондов Пентагона.

Его шеф Ллойд Остин уже заявил, что в случае поражения Украины НАТО придется воевать с Россией. Все ждут завтрашнего ежегодного обращения Байдена в Конгрессе США. Не за горами президентские выборы.

«Трамп возвращается. Чем больше он подвергается уголовному преследованию, тем выше становится его рейтинг. А Джо Байдену я бы, откровенно говоря, посоветовал отойти от дел: засесть дома с кружкой какао и в любимых тапочках», - сказал Тим Лоутон, член парламента Великобритании от Консервативной партии.

На этом фоне глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен на съезде крупнейшей фракции в Европарламенте сегодня представила свою предвыборную программу. Уже в июне там так же предстоят выборы. В случае своей победы она обещала предусмотреть должность еврокомиссара по обороне. То есть возможно речь о формировании европейской армии. На развитие оборонной промышленности в ближайшие 3 года в Брюсселе намерены выделить 1,5 млрд евро.

«Безопасность в Европе означает, что мы должны делать больше для нашей собственной обороны. Европа развернет производство оружия нового поколения для обеды на поле боя», - заявила фон дер Ляйен.

Однако даже передача Киеву боеприпасов калибров стандарта НАТО, по мнению бывшего морпеха-разведчика Скотта Риттера, вряд ли поможет Киеву в срочном возведении оборонительных укреплений. Зеленский заявляет о дефиците личного состава. Один из главных триггеров после окончания срока его президентских полномочий в конце мая - возможность проведения дополнительной мобилизации. Свою оценку действиям российской армии дал и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Продолжая предоставление масштабной военной и военно-технической помощи, Запад реально участвует в вооруженном конфликте. В связи с провалом разрекламированного украинского контрнаступления и успешными действиями вооруженных сил России президент Франции Макрон по итогам состоявшейся 26 февраля в Париже конференции, посвященной Украине, не исключил возможность отправки на Украину натовских военных контингентов», - прокомментировал Патрушев.

Эту тему, как пишет французская газета Le Monde, Макрон собирается обсудить с лидерами партий. По его словам, не существует никаких ограничений и красных линий. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, уже заявил, что Макрон все больше повышает вовлеченность Франции, и это не соответствует интересам самих жителей Пятой республики.