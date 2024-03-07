МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тарасова: санкции против Валиевой не меняют отношения к ней

По словам заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, она испытывает к дисквалифицированной фигуристке Камиле Валиевой только любовь.
Ян Брацкий 2024-03-07 17:45:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Дисквалификация фигуристки Камилы Валиевой и ее исключение из сборной России никак не повлияют на отношение к этой спортсменке. Такого мнения придерживается заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В разговоре со «Звездой» она поделилась своими эмоциями.

«Все было понятно давно, это ясно, что дисквалифицированный человек не может быть ни в какой сборной команде. Но это не меняет наше отношение к ней. Это любовь», - сказала Тарасова.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сделала аналогичное заявление, отметив, что у Минспорта РФ и федерации не было иного выхода. На Валиеву наложены серьезные ограничения, она не имеет права даже тренироваться, заключила Роднина.

Минспорта РФ приняло решение об исключении Валиевой из сборной на основании ее четырехлетней дисквалификации из-за положительной допинг-пробы. Спортсменка не сможет выйти на лед раньше 24 декабря 2025 года.

#фигурное катание #наш эксклюзив #Минспорта РФ #Татьяна Тарасова #Камила Валиева
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 