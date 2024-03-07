Тарасова: санкции против Валиевой не меняют отношения к ней

Дисквалификация фигуристки Камилы Валиевой и ее исключение из сборной России никак не повлияют на отношение к этой спортсменке. Такого мнения придерживается заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова. В разговоре со «Звездой» она поделилась своими эмоциями.

«Все было понятно давно, это ясно, что дисквалифицированный человек не может быть ни в какой сборной команде. Но это не меняет наше отношение к ней. Это любовь», - сказала Тарасова.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина сделала аналогичное заявление, отметив, что у Минспорта РФ и федерации не было иного выхода. На Валиеву наложены серьезные ограничения, она не имеет права даже тренироваться, заключила Роднина.

Минспорта РФ приняло решение об исключении Валиевой из сборной на основании ее четырехлетней дисквалификации из-за положительной допинг-пробы. Спортсменка не сможет выйти на лед раньше 24 декабря 2025 года.