Роднина заявила, что в вопросе исключения Валиевой из сборной выбора не было

Исключение фигуристки Камилы Валиевой из российской сборной - вынужденная мера, альтернатив которой быть не могло. Об этом «Звезде» сообщила трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина.

«Если ей нельзя следующие два года выступать и представлять Федерацию и страну... у нее большие ограничения. Это не вопрос справедливости, это вопрос того, что она еще два года на дисквалификации. Ей даже нельзя тренироваться, я всех ограничений не помню. Естественно, ее убрали из списков», - сказала Роднина.

Ранее стало известно о решении Минспорта РФ исключить Камилу Валиеву из состава сборной из-за ее дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Спортсменка не может выходить на лед до 24 декабря 2025 года.

Скандал с Валиевой разгорелся на минувшей зимней Олимпиаде в Пекине. Международный союз конькобежцев по его итогу лишил наших спортсменов заслуженного золота и присудил России третье место, на первое поднялась сборная США, серебро досталось японцам.