Фигуристку Валиеву исключили из сборной после дисквалификации

Министерство спорта Российской Федерации исключило фигуристку Камилу Валиеву из своих списков. Причина - дисквалификация спортсменки Спортивным арбитражным судом за нарушение антидопинговых правил на четыре года, пишет РИА Новости.

Решение было вынесено 29 января. Дисквалификация считается действительной с 25 декабря 2021 года, поэтому все результаты Камилы, полученные до этой даты, считаются недействительными. Семнадцатилетняя фигуристка сможет вернуться на лед 24 декабря 2025 года.

В Олимпийском комитете России назвали санкции Спортивного арбитража в отношении спортсменки максимально жесткими. По мнению ОКР, российскому спорту объявили войну, а от CAS не приходится ждать объективного расследования. Напомним, Валиева сдала положительную допинг-пробу 25 декабря 2021 года. Известно об этом стало сразу после окончания командного турнира на Олимпийских играх.