Путин назвал службу в штурмовой авиации самой тяжелой в ВКС

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин назвал самой тяжелой в военной авиации службу на штурмовиках.

«Самая тяжелая служба, мне так кажется, я не хочу никого обидеть, у штурмовиков. Перегрузки... Я просто не понимаю, как ребята там управляют самолетом», - заявил Путин в ходе беседы с летчицами Краснодарского высшего авиационного училища.

Владимир Путин отметил, что летчики штурмовиков наблюдают цель визуально, а также наносят удар по ней с кабрирования. При этом, отметил президент, возникает настолько большая перегрузка, что эффективно работают только кисти рук.

Также Путин отметил, что его полет на Ту-160М во время визита в Казань был внеплановым. При этом он добавил, что модернизированная машина представляет собой фактически новый самолет по сравнению с Ту-160, на котором президент летал в 2005 году.