Путин встретился с летчицами Краснодарского высшего авиационного училища

Президент России Владимир Путин посетил Краснодарское высшее авиационное училище и пообщался с летчицами. Встреча прошла в преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта.

Глава государства отметил, что женщины достойно служат нашей стране в зоне специальной военной операции. Президент поздравил летчиц с наступающим праздником 8 Марта.

«Поздравляю вас с наступающим приближающимся праздником и желаю всего самого доброго», - сказал Путин.

В ходе посещения учебного заведения президент ознакомился с принципами работы техники. Также глава государства посидел в кабине авиатренажера.

Во время встречи с летчицами Путин поделился впечатлениями от полета на ракетоносце Ту-160М в Казани. Как утверждает президент, мероприятие было внеплановым.