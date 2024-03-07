Путин встретился с летчицами Краснодарского высшего авиационного училища

Президент России Владимир Путин посетил Краснодарское высшее авиационное училище и пообщался с летчицами. Встреча прошла в преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта.
Глава государства отметил, что женщины достойно служат нашей стране в зоне специальной военной операции. Президент поздравил летчиц с наступающим праздником 8 Марта.
«Поздравляю вас с наступающим приближающимся праздником и желаю всего самого доброго», - сказал Путин.
В ходе посещения учебного заведения президент ознакомился с принципами работы техники. Также глава государства посидел в кабине авиатренажера.
Во время встречи с летчицами Путин поделился впечатлениями от полета на ракетоносце Ту-160М в Казани. Как утверждает президент, мероприятие было внеплановым.
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