Путин заявил, что полет на Ту-160М в Казани был внеплановым

Президент России и Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин рассказал, что его полет на Ту-160М в Казани был внеплановым.

«Последний полет не планировался. Министр говорит, нельзя летать, потому что не приняли машину. А промышленность говорит, что мы не сдали», - сказал глава государства на встрече с летчицами в Краснодаре.

Во время посещения Казанского авиационного завода командир самолета сказал о готовности выполнить полет с президентом на Ту-160М. Путин согласился, и на следующий день был назначен полет. По словам главы государства, модернизированная машина радикально отличается от Ту-160, на котором ему довелось полетать в 2005 году.

Президент РФ в составе экипажа выполнил полет на Ту-160М 22 февраля. Его продолжительность составила 30 минут. Самолет совершил посадку на полосу Казанского авиазавода имени Горбунова.