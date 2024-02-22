Путин заявил, что новый Ту-160М можно принимать в состав ВС РФ

Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин поделился своими впечатлениями от полета на новом стратегическом ракетоносце Ту-160М.

«Мы получаем новую технику. Техника отличная, действительно нового поколения. Я сказал командиру судна, сейчас еще раз скажу руководству Министерства обороны, конечно, можно принимать в состав Вооруженных сил», - сказал Путин.

Президент РФ в составе экипажа выполнил полет на Ту-160М. Его продолжительность составила 30 минут. Самолет совершил посадку на полосу Казанского авиазавода имени Горбунова.

В Татарстан глава государства прибыл накануне, 21 февраля. В Казани он посетил авиазавод, где ему показали стратегические ракетоносцы. Также Путин побывал на борту Ту-160М.

Ту-160 - сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с изменяющейся стреловидностью крыла. Предназначен для поражения наиболее важных целей в удаленных военно-географических районах и глубоком тылу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.