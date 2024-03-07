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МО РФ направило два Ил-76 для помощи в связи с аварией на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставляют блочно-модульные котельные и специалистов по котельному оборудованию.
2024-03-07 12:11:01
© Фото: minstroyrf, Telegram

Минобороны России направило два военно-транспортных самолета Ил-76, чтобы помочь ликвидировать последствия аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Об этом сообщает МО РФ. 

Уточняется, что самолеты задействованы в доставке блочно-модульных котельных, а также специалистов по котельному оборудованию.

Доставка производится на аэродром Кызыл на территории Республики Тува. 

В российском оборонном ведомстве заметили, что ранее все это оборудование доставили автотранспортом на военные аэродромы. Там инженерно-технический состав загрузил груз и выполнил швартовку контейнеров. 

Из-за пожара на ТЭЦ в Туве ввели режим ЧС регионального значения. Ранее в Минздраве Тувы сообщили «Звезде», что 23 человека были госпитализированы. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #Ил-76 #Тува #Военно-транспортная авиация #Шагонарская ТЭЦ
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