МО РФ направило два Ил-76 для помощи в связи с аварией на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Минобороны России направило два военно-транспортных самолета Ил-76, чтобы помочь ликвидировать последствия аварии на Шагонарской ТЭЦ в Туве. Об этом сообщает МО РФ.

Уточняется, что самолеты задействованы в доставке блочно-модульных котельных, а также специалистов по котельному оборудованию.

Доставка производится на аэродром Кызыл на территории Республики Тува.

В российском оборонном ведомстве заметили, что ранее все это оборудование доставили автотранспортом на военные аэродромы. Там инженерно-технический состав загрузил груз и выполнил швартовку контейнеров.

Из-за пожара на ТЭЦ в Туве ввели режим ЧС регионального значения. Ранее в Минздраве Тувы сообщили «Звезде», что 23 человека были госпитализированы.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.