В Туве из-за пожара на ТЭЦ ввели режим ЧС регионального значения

В Туве ввели режим ЧС регионального значения из-за пожара на Шагонарской ТЭЦ, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ начался в отсеке теплоподачи, который расположен отдельно от котельной. Его точные причины устанавливают.

Пострадавших перевозят в столицу республики город Кызыл. Для тяжелых раненых используют борт санавиации.

Состояние котельной будут проверять после того, как пожар полностью потушат. Аварийно-восстановительная бригада должна протестировать сети и котлы. После этого можно будет поднять давление в системе и подать отопление. При необходимости задействуют резервные источники, сообщил Ховалыг.

Сейчас подачу тепла в городе приостановили. К централизованному теплоснабжению подключены 62 многоквартирных и 216 частных домов. В них живет около 4 000 человек. Всего в Шагонаре 12 204 жителя.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП пострадали 18 человек, еще троих ищут на месте пожара. Состав смены определен, сообщил глава республики.