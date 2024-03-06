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В Минздраве Тувы опровергли сообщения о погибшем при взрыве на Шагонарской ТЭЦ

В настоящий момент шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Анна Назайкина 2024-03-06 11:24:01
© Фото: r_tuva, Telegram

В Минздраве Тувы опровергли в беседе со «Звездой» сообщения СМИ о гибели пострадавшего при взрыве на Шагонарской ТЭЦ.

«У нас всего 23 человека госпитализированы. Погибших нет», - сказала собеседница телеканала.

Как уточняется, в настоящий момент шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии, 15 пострадавших получают необходимую помощь в больнице в Кызыле, остальные получают амбулаторное лечение.

Ранее глава республики Владислав Ховалыг сообщил в своем Telegram-канале, что в оперативном штабе решили ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с произошедшим на тепловой электростанции

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