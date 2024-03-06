Поиски троих человек ведутся на месте пожара на Шагонарской ТЭЦ в Туве

Поиски троих человек ведут спасатели на месте пожара на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе Тувы, сообщил глава республики Владислав Ховалыг. Госпитализированы 18 человек. Пострадавших перевозят в республиканские больницы.

В Шагонар прибыл вертолет санавиации, сообщила администрация района на своей странице в сети «ВКонтакте». В Кызыл эвакуируют 15 человек. В Улуг-Хемский медцентр доставили 18 пострадавших. Шестеро находятся в реанимации. Из них двое - в тяжелом состоянии, у них черепно-мозговые травмы и ожоги.

Еще шесть человек направлены в хирургическое отделение в состоянии средней степени тяжести, у троих отравление угарным газом. Троих пострадавших отпустили на амбулаторное лечение. Ранее сообщалось, что в котельной работал 21 человек.

Пожар на Шагонарской ТЭЦ локализован на площади 50 квадратных метров. Взрыв в котельной произошел в месте топливоподачи с ленточным контейнером. При этом котлы ТЭЦ уцелели, сообщила администрация района.

Отопление в городе из-за инцидента отключено. Родители могут забрать детей из садов, там возможно снижение температуры. В школах сократят вторую смену. Отопление обещают включить вечером.