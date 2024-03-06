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В результате ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Тыве пострадали 16 человек

Никто не погиб, пострадавших госпитализировали.
Владимир Рубанов 2024-03-06 06:22:01
© Фото: Сейчас в Тыве, VK © Видео: Подслушано Шагонар, VK

Число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Тыве возросло до 16, передает ТАСС со ссылкой на администрацию района. Ранее о 10 пострадавших сообщил в своем Telegram-канале глава республики Владислав Ховалыг. Никто не погиб, уточнил он.

Пострадавшие находятся в больницах. Здание оцепили, там работают оперативные службы.

Утром 6 марта произошел взрыв в котельной города Шагонар, сообщил председатель администрации района Буян Балбак. По его словам, в котельной работал 21 человек, сейчас ее остановили.

О пожаре и сильном задымлении в здании котельной на территории города Шагонар Улуг-Хемского района сообщили в республиканском управлении МЧС. Там работают специалисты 17-й пожарно-спасательной части: 7 человек и 4 единицы техники.

В республике создают оперативный штаб с участием МЧС, МВД, Росгвардии, региональных Минздрава, МинЖКХ, Минтопэнерго, Службы ГО и ЧС. В Шагонар выехала бригада врачей в составе травматологов, анестезиологов, специалиста по ожогам. Причины инцидента выясняются.

#пожар #МЧС #ЧП #Тыва #котельная #Шагоранская ТЭЦ
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