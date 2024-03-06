Соединенным Штатам Америки необходимо полностью обновить свое правительство, чтобы заключить мир с Россией. Об этом заявил полковник в отставке, экс-советник министра обороны в администрации бывшего президента США Дональда Трампа Дуглас Макгрегор в интервью американскому журналисту Стивену Гарднеру.

«C какой стати русские станут нам доверять? Так что нужно сперва провести генеральную уборку в Вашингтоне - нужно все это болото вычистить», - передает его слова RT.

Он также отметил, что любой человечный американец осознает необходимость немедленного прекращения конфликта на Украине, подчеркнув, что Вашингтону следовало добиться соглашения с Москвой еще до начала специальной военной операции.

Между тем, по мнению американского журналиста и политолога Скотта Беннетта, в США уже сейчас происходит процесс перестройки, которая является «источником войн и раздора». Кроме того, он считает, что Соединенные Штаты проходят через большие перемены, которые приведут к свержению нынешнего политического класса.

Ранее стало известно, что венгерский премьер Виктор Орбан обсудит с Дональдом Трампом вопрос урегулирования конфликта на Украине. Глава МИД Венгрии сообщил, что встреча должна пройти во Флориде 8 марта. По словам Петера Сийярто, власти республики отождествляют мир на Украине с кандидатом в президенты США от Республиканской партии.