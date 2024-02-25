В 90-е годы прошлого века американцев охватила надежда, что Вашингтон и Москва станут друзьями и союзниками, однако политическое и военное руководство Соединенных Штатов попытались «сломать» Россию. Об этом в интервью корреспонденту «Звезды» Россине Бодровой заявил американский журналист и политолог Скотт Беннетт.

«В 90-е все было по другому: страна была другой, система ценностей была другой. Я помню 90-е. Мне вспоминается большая надежда, охватившая людей, что Америка, наконец, примет Россию, что мы станем друзьями и союзниками, что Россия войдет в Европейский союз и НАТО. И вместо этого США, военные и политики попытались разделить и сломать Россию и украсть ее ресурсы», - сказал он.

Собеседник телеканала также обратил внимание не изменение ценностей в Штатах за последние 30 лет.

«Старые ценности, которых мы придерживались в 90-е, к сожалению, были заменены на ЛГБТ* (запрещенная в РФ экстремистская организация), гомосексуализм, изменение климата и все виды бессмыслицы, а также идеологическую тиранию. И грустно признать, что США сейчас проживают свою собственную перестройку. То, что Россия прошла в 90-е, Америка проходит сейчас. А это источник войн и раздора», - считает журналист.

Кроме того, он выразил мнение, что уже сейчас в Соединенных Штатах Америки происходит процесс перестройки.

«Когда вы смотрите на южную границу США с ее проблемой нелегальных мигрантов из Центральной и Южной Америки и Карибских островов, вы видите тот же наплыв, что и в Европе. Я думаю, Америка проходит через большие перемены в данный момент. И мне кажется, это приведет к свержению нынешнего политического класса. Я полагаю, вы тоже видите это. 25 штатов подписали вместе с губернатором [Техаса Грегом] Эбботом документ о том, что американцы не хотят открытых границ, не хотят быть захвачены, они не хотят технократии заменяющей свободы. И перестройка противостоит этому», - сказал Беннетт, отвечая на вопрос о том, нужна ли США перестройка.

В интервью «Звезде» Скотт Беннетт также заявил, что жители США ничего не знают об Украине, ее жителях и об исторической роли России в этом регионе, и назвал Владимира Зеленского современной фигурой Гитлера, который посягает на территории России и на Донбасс.

* Международное общественное движение ЛГБТ - экстремистская организация, запрещенная на территории Российской Федерации.