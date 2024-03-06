Bloomberg: Трамп встретился с Маском во время поиска спонсоров

Бывший американский лидер Дональд Трамп встретился с владельцем компаний Tesla и SpaceX Илоном Маском в тот период, когда кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки ищет спонсоров для своей предвыборной кампании. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

«Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск встретились в тот момент, когда кандидат в президенты от Республиканской партии пытается привлечь спонсоров для финансирования своей политической деятельности, испытывающей финансовые трудности», - говорится в публикации.

По мнению авторов материала, если американский миллиардер решит финансово поддержать Трампа на выборах президента страны, которые пройдут в ноябре 2024 года, «это может обеспечить значительный импульс» кампании экс-главы Белого дома.

В статье также отмечается, что бюджет предвыборной кампании Трампа намного меньше, чем у действующего главы государства Джо Байдена, «что ставит бывшего президента в невыгодное положение в вероятном матче-реванше» на предстоящем голосовании. Как уточняет агентство, Трамп «начал февраль с 30,4 миллиона долларов по сравнению с 130 миллионами долларов» у Байдена.

Ранее Верховный суд США запретил штатам отстранять Дональда Трампа от праймериз. Как объяснили в высшей судебной власти страны, полномочия отстранять кандидата от Республиканской партии от предварительных выборов есть только у Конгресса. Решение было принято за сутки до «супервторника», когда предварительные выборы пройдут сразу в 16 американских штатах.