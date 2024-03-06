ITF допустила теннисистов из России и Белоруссии до Игр в нейтральном статусе

Международная федерация тенниса допустила россиян и белорусов до Олимпиады и Паралимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе. Для участия спортсмены должны соответствовать требованиям, которые ранее на своем сайте изложили Международные олимпийских и паралимпийский комитеты.

Согласно требованиям, атлеты будут выступать под белым флагом, в заранее согласованной форме без национальных символов. На церемонии награждения гимны играть не будут, демонстрация национальных флагов на спортивных аренах и в непосредственной близости к ним тоже под запретом.

Ранее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков назвал унизительным число допущенных на Олимпиаду Россиян. По его мнению, наши спортсмены должны выступать на равных условиях со всеми, что соответствует Олимпийской хартии. Решения МОК разваливают мировой спорт, уверен Поздняков.