Замгоссекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в одном из своих последних публичных выступлений выразила мнение, что «Украина не только выживет, но и будет процветать». Скромная должность замгоссекретаря США, сделавшая из нее серого кардинала мировой политической жизни, предписывала ей редко появляться перед камерами и раздавать интервью. Но собственная неуемная натура и, как заявил накануне начальник Нуланд Энтони Блинкен, страстная вера в то, что она делает, заставляли ее иногда выходить из тени.

«Этот опыт вооружил Торию энциклопедическими знаниями по широкому кругу вопросов и регионов, а также непревзойденной способностью использовать весь инструментарий американской дипломатии для продвижения наших интересов и ценностей», - сказал Блинкен.

Что это за ценности, показала навязанная смена власти в Ираке, Афганистане и Ливии. В должности главного советника вице-президента США Дика Чейни Нуланд отвечала и за выстраивание отношений с Украиной, где в 2004-м - оранжевая революция. Это Нуланд обязан мем про «печеньки» Госдепа, хотя на Майдане в 2014-м она раздавала выпечку. Тони Блинкен отмечает еще один талант Нуланд - говорить, что думает. Пусть иногда, как в случае с опубликованным разговором с послом США на Украине Джеффри Пайетом, это едва не спровоцировало дипломатический скандал.

Нуланд призывала к ударам по Крымскому мосту и другим, как она выражалась, военным целям. А также признавала наличие на Украине американских биолабораторий и в эфире телеканала C-SPAIN не скрывала злорадства после взрывов на газопроводах «Северный поток».

«Это законные цели. Украина наносит по ним удары, и мы поддерживаем это», - сказала Нуланд.

Сообщается, что Нуланд сама приняла решение уйти в отставку. По информации агентства Associated Press, из-за того, что в борьбе за кресло первого замгоссекретаря США ее обошел специалист по Азии Курт Кэмпбелл. По версии издания СТРАНА.UA, отставка Нуланд - свидетельство провала внешнеполитического курса США на украинском направлении. Об этом же в ответе на вопрос моей коллеги Алины Пчелинцевой в Сочи говорит и официальный представитель МИДа Мария Захарова.

«Это привело к фиаско американской внешней политики, потому что ставка была сделана огромная, и ставка проиграла. Фиаско абсолютное, мечущийся Зеленский, выклянчивающий хоть что-нибудь, отвергающий его просьбы Белый дом, внутри НАТО полный раздрай», - заявила Захарова.

В то же время Нуланд вряд ли можно назвать и сторонником демонизации России. Она прекрасно знает ее историю и культуру. Предки Нуланд со стороны отца эмигрировали из Российской империи. А сама она первый опыт знакомства с СССР получила, по обмену приехав в пионерский лагерь вожатой еще во времена Брежнева. Два года спустя Нуланд - уже переводчик на советском рыболовецком судне. А в начале 90-х в посольстве США она отвечает за установление связей с правительством Бориса Ельцина.

Нуланд - всегда желанная гостья в Москве. В составе делегации Джона Керри ее в Кремле принимает Владимир Путин, в том числе она присутствовала на переговорах с Сергеем Лавровым. Когда помощник президента Владислав Сурков, ответственный за реализацию Минских соглашений, уже был под европейскими санкциями, Нуланд сама неоднократно прилетала к нему в Москву.

«Позиция США заключается в том, что мы хотим, чтобы Минские соглашения были реализованы как можно скорее, и мы считаем, что сейчас настало время действительно нажать на газ и добиться их имплементации. Это окажет позитивное влияние на мир и безопасность на Украине», - сказала Нуланд.

Именно Нуланд стояла у истоков создания Совета Россия - НАТО, который сейчас в принципе перестал функционировать. Расширение Североатлантического альянса на восток и защита русскоязычного населения Донбасса, по словам Владимира Путина, и вынудили Россию начать спецоперацию.

«В США говорят - поздно закрывать сарай, когда лошадь уже выбежала. Это значит, что сейчас формируется новый миропорядок. Всем странам предстоит сообща выстроить новую архитектуру глобальной безопасности. А Нуланд хотела возврата к сложившейся модели Холодной войны. Но это уже невозможно», - прокомментировал Питер Кузник, директор Института ядерных исследований в Американском университете Вашингтона.

На время поиска преемника Нуланд исполнять ее обязанности будет бывший посол США в Грузии, Турции и Афганистане Джон Басс. А сама Нуланд, заявил Энтони Блинкен, оставит неизгладимый след в Госдепартаменте и во всем мире.