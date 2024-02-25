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Нуланд: нынешняя Россия - не та, которую мы хотели

По словам заместителя госсекретаря США по политическим вопросам, с нынешней Россией США не хотели бы вести дела.
Ирина Егорова 2024-02-25 01:39:01
© Фото: Rod Lamkey - CNPConsolidated News Photos, Global Look Press

США не ожидали увидеть такую нынешнюю Россию, так как она стала страной, с которой не хочется вести дела. Такое заявление сделала заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд.

«Это не та Россия, которую мы, честно говоря, хотели. Мы хотели партнера, который будет ориентирован на Запад, европейским», - заявила она во время интервью сказала американскому телеканалу CNN.

Нуланд также ранее прокомментировала обеспечение Киева финансовой помощью. Она считает, что основная часть средств, которые выделяются Соединенными Штатами Америки киевскому режиму, остается в американской экономике - например, они идут на производство оружия, включая хорошо оплачиваемые рабочие места.

Нуланд также считает, что время для переговоров по урегулированию украинского конфликта еще не пришло, и Киеву надо приступать к ним, когда он окажется «в более сильной позиции».

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