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Блинкен сообщил о скорой отставке Нуланд

После отставки Виктории Нуланд с поста замгоссекретаря США по политическим вопросам ее обязанности будет временно исполнять Джон Басс.
Ян Брацкий 2024-03-05 16:53:01
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Global Look Press

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Об этом сообщил глава ведомства Энтони Блинкен. С его слов, Нуланд сама изъявила желание уйти.

«Она олицетворяла стремление президента США... возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира», - говорится в письменном заявлении Блинкена.

Широкую известность Виктория Нуланд получила во время государственного переворота на Украине, когда 11 декабря 2013 года она появилась в лагере протестующих на Майдане с полным пакетом булочек и печенья.

Ранее Нуланд заявила, что США не ожидали увидеть такую нынешнюю Россию, так как она стала страной, с которой они не хотят вести дела. Со слов чиновницы, Вашингтон ожидал, что Москва станет более ориентированной на Запад.

#сша #Виктория Нуланд #Госдеп #Блинкен #отставка
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