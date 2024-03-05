Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели. Об этом сообщил глава ведомства Энтони Блинкен. С его слов, Нуланд сама изъявила желание уйти.

«Она олицетворяла стремление президента США... возродить глобальное лидерство Америки в критическое время для нашей страны и всего мира», - говорится в письменном заявлении Блинкена.

Широкую известность Виктория Нуланд получила во время государственного переворота на Украине, когда 11 декабря 2013 года она появилась в лагере протестующих на Майдане с полным пакетом булочек и печенья.

Ранее Нуланд заявила, что США не ожидали увидеть такую нынешнюю Россию, так как она стала страной, с которой они не хотят вести дела. Со слов чиновницы, Вашингтон ожидал, что Москва станет более ориентированной на Запад.