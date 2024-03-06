МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин приехал в университет «Сириус» на площадку Всемирного фестиваля молодежи

Глава государства пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодежи и примет участие в церемонии его закрытия.
Ян Брацкий 2024-03-06 20:11:01
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи в университет «Сириус». В планах у главы государства осмотр выставки «Международный аэропорт Всемирного фестиваля молодежи» с зонами досмотра и залами ожидания. Его общая площадь 25 тысяч квадратных метров. Там же представлен макет российского самолета МС-21.

Кроме того, российский лидер пообщается в Сириусе с гостями и участниками фестиваля, а также выступит на церемонии его закрытия.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус. Россия уже трижды проводила такие масштабные форумы. В этот раз гостями мероприятия стали молодые люди из 188 государств, в том числе США, Канады, стран Африки. Все они талантливы в науке и музыке, спорте и искусстве. Вместе участники фестиваля обсудили, как сделать этот мир лучше.

#Путин #молодежь #Президент #сириус #Всемирный фестиваль молодежи
Экспертное мнение и аналитика
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 